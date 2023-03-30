Рекомендации садоводов на тему, как уберечь розы от сложной зимовки

Не всегда способ укрытия роз лапками хвойных деревьев и утепление пленками эффективен.

Эксперты советуют направить старания на мульчирование. Смесь песка с торфом или мелкая кора лиственницы отлично подойдут для этой цели.

В этом случае эти "красавицы" отходят от зимы намного лучше, чем те, что укрывались на время холодов.

Только сойдет снег, следует уделить внимание розам, убрав старые листья, вырезав побеги до здорового стебля. Поломанные, сухие стебли убираются. Места срезов смазываются зеленкой в виде маркера.

Кусты и почва роз обрабатывается бордосской смесью (3 %).

Плесень на почве или цветах - сигнал для того, что следует использовать Фундазол.