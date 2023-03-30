Убираем с овощей нитраты

Ягоды достаточно промыть водой из-под крана, высушить и можно потреблять в пищу.

Фрукты, овощи с плотной кожицей лучше мыть со щеткой. Огурцы, брокколи, цветную капусту и вовсе лучше промыть и замочить в воде на 10 - 15 минут.

Тот же самый способ избавления от вредных веществ применяют и с зеленью, не забывая ее при этом просушивать.

Белокочанную капусту при нарезке следует освободить от верхних листьев, кочерыжку вырезать и промыть.

У моркови следует срезать верхушку на 2 см и там где виднеется ее позеленение. Картофель чистить следует, срезая кожуру потолще.