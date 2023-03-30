Теневыносливые садовые растения

Теневыносливые растения на даче - возможность отвести участок, где можно спрятаться от солнца в жару.

К таким растениям относятся некоторые сорта хосты и астильбы, дицентра и арункус (волжанка), аквилегия и гейхера, толстый бадан и бруннера.

Весенние же первоцветы, считающиеся по ошибки теневыносливыми, таковыми не являются, так как, комфортно чувствуя себя под кронами деревьев, растут на освещенных участках. Они "селятся" только под теми деревьями, сквозь которые хорошо проникает свет.

Для затененного участка подойдут также гортензия древовидная, кустарниковые виды декоративной жимолости, чубушники с простыми цветками.