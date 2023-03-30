Сода: опасность для огорода

Пищевая сода - по-другому бикарбонат натрия. Натрий играет важную роль в жизни растений, так как позволяет культурам поглощать воду с раствором питательных веществ.

Но дело в том, что, что натрия в земле и так с лихвой. Исключением являются бедные грунты, применяемые с целью выращивания растений в теплицах (на минеральной вате, перлите).

В почву под открытым небом натрий поступает в почву в период дождей и таяния снега.

Использование соды приводит к переизбытку вещества, а значит наносит вред, вытесняя калий и кальций, отвечающие за процесс цветения и плодоношения.

Постоянное опрыскивание грядок содой приведет к тому, что расти на них ничего не будет.