Бундесвер пополнила бригада из Голландии

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и его голландский коллега Кайса Оллонгрен закрепили эту инициативу в Вайтсхёххайме,

Оба правительства ожидают синергетического эффекта и увеличения возможностей.

Это укрепляет европейскую опору НАТО, сказал Писториус.

«НАТО нужны боевые подразделения, которые являются боеспособными и устойчивыми. Нападение России на Украину не оставило в этом сомнений»,-подчеркнул министр.

Уважение, доверие и взаимное признание являются основой для этой интеграции, которая по мнению сторон стала особенной.