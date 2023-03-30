Трамп: Байден провоцирует Путина к применению ядерного оружия

«Такого рода риторика, высмеивающая ядерное оружие России с намеком на то, что Путин должен предан суду, только увеличивает вероятность смертоносной ядерной эскалации», — выразил своё мнение американский политик.

Трамп, отметил, что называть Россию «бензоколонкой с кучей ядерного оружия», а также Путина «авторитарным заправщиком с наследием ядерного оружия из старого Советского Союза» — это именно тот тип мышления, который из-за неумения администрации действующего президента США Джо Байдена разбираться в тонкостях внешней политики привел к десятилетиям неудачной американской дипломатии и стал причиной украинского конфликта.

Экс-президент добавил, что слово «ядерная» даже не упоминалось при его президентстве, в период с 2017 по 2021 год, «теперь же оно упоминается каждый час каждого дня».