«РИА Новости»: дезертир из «Азова» девять месяцев рыл окопы для подразделений ВС РФ

Матьсюк уточнил, что прослужил в «Азова» три с половиной месяца – до начала специальной военной операции России на Украине, а после начала спецоперации испугался и 28 февраля дезертировал.

«Нас было 20 человек, уже были “трехсотые”, из 20 человек все начали разбегаться кто куда. Зашёл в комнату, переоделся в кроссовки и спортивный костюм теплый и пошел. Взял пистолет, но я его выкинул в речку», — цитирует разведчика-дезертира информагентство «РИА Новости».

Михаил Матьсюк уточнил, что сбежав из своего подразделения, на блокпосте 105-го полка Народной милиции ДНР представился гражданским строителем и прожил там месяц, помогая военным рыть окопы и вести быт, после чего попал на Волновахское направление, где также копал окопы до ноября 2022 года и помогал российским солдатам по хозяйству.

13 января 2023 года в селе Велико-Мешковое ДНР Матьсюк был задержан российскими силовиками и сознался в том, что служил в составе украинского нацбата «Азов», являющегося запрещённой в России террористической организацией.