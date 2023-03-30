ЮНЕСКО требует строгих этических правил для ИИ

Разработка систем искусственного интеллекта должна осуществляться в соответствии с принципом верховенства права и должна быть введена подотчетность, заявила в Париже генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азуле.

Саморегулирования в отрасли недостаточно для предотвращения опасностей, связанных с дальнейшим развитием систем ИИ.

Азуле призвала выполнить рекомендацию по искусственному интеллекту, которую ЮНЕСКО приняла в 2021 году.

Своим призывом организация ООН ответила на обращение более 1000 экспертов, призывающих ввести мораторий на новые системы искусственного интеллекта.

По словам Азуле, чтобы предотвратить неправомерное использование технологий искусственного интеллекта, все государства во всем мире должны быстро преобразовать рекомендацию ЮНЕСКО в национальное законодательство. ЮНЕСКО обеспокоена тем, что искусственный интеллект может усилить дискриминацию, особенно в отношении женщин.

Она также предупредила о неудачах в борьбе с дезинформацией и о нарушениях личных прав и прав человека в результате нерегулируемого развития.