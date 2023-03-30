Огородники рассказали, как и зачем пересаживать малину

Пересадка нужна, если корни малинника слишком сильно разрослись, ягоды стали мелкими и невкусными, растение часто болеет.

Летние сорта малины пересаживают осенью или весной, ремонтанные – только осенью. При пересадке высота черенков после среза не должна превышать 10 см.

Пересадить кусты лучше в место, затененное с северной стороны. Нельзя сажать малину там, где раньше росли томаты, клубника, картофель.

В землю лучше внести перепревший навоз, черенки посадить на расстоянии 50 см друг от друга, предварительно оставив на час в растворе марганцовки. Почву лучше замульчировать.