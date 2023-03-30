Колумбийца, причастного к контрабанде кокаина в Германию, приговорили к 11 годам тюрьмы

Планировались поставки 300 и 700 килограммов кокаина, обосновал приговор окружной суд Берлина в четверг.

Подсудимого признали виновным в организации сбыта наркотиков, по одному делу он действовал в составе банды.

К процессу были применены особые меры безопасности.

Всего должна быть поставлена ​​одна тонна наркотиков, заключило судебное следствие после 21 дня заседаний по делу.

Подсудимый представился на процессе, как бизнесмен. Суд был убежден, что он занимался международным оборотом наркотиков в особо крупных размерах.

В США колумбийца уже приговорили к длительному тюремному заключению за незаконный оборот наркотиков.

При вынесении приговора суд, по сути, последовал просьбе прокурора, который требовал двенадцать с половиной лет лишения свободы.

Защита ходатайствовала об оправдательном приговоре.

Дело связано с судебным процессом над десятью обвиняемыми, который продолжается с августа.

Утверждается, что они переправили более четырех тонн кокаина из Южной Америки в Германию через порт Гамбург.

Сообщается, что «логисты» действовали из Берлина и его окрестностей.

По словам прокурора, эти люди были по сути, взяли на себя транспортировку в Европу для оптовиков в Южной Америке в обмен на участие в прибылях.