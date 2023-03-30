Колумбийца, причастного к контрабанде кокаина в Германию, приговорили к 11 годам тюрьмы

Планировались поставки 300 и 700 килограммов кокаина, обосновал приговор окружной суд Берлина в четверг.
Подсудимого признали виновным в организации сбыта наркотиков, по одному делу он действовал в составе банды.
К процессу были применены особые меры безопасности.
Всего должна быть поставлена одна тонна наркотиков, заключило судебное следствие после 21 дня заседаний по делу.
Подсудимый представился на процессе, как бизнесмен. Суд был убежден, что он занимался международным оборотом наркотиков в особо крупных размерах.
В США колумбийца уже приговорили к длительному тюремному заключению за незаконный оборот наркотиков.
При вынесении приговора суд, по сути, последовал просьбе прокурора, который требовал двенадцать с половиной лет лишения свободы.
Защита ходатайствовала об оправдательном приговоре.
Дело связано с судебным процессом над десятью обвиняемыми, который продолжается с августа.
Утверждается, что они переправили более четырех тонн кокаина из Южной Америки в Германию через порт Гамбург.
Сообщается, что «логисты» действовали из Берлина и его окрестностей.
По словам прокурора, эти люди были по сути, взяли на себя транспортировку в Европу для оптовиков в Южной Америке в обмен на участие в прибылях.