Огородники рассказали, как увеличить урожай томатов с помощью дрожжей

Для подкормки растений нужно растворить 200 г прессованных дрожжей в 1 л теплой воды, настоять несколько часов. Затем состав разводят водой 1:10 и поливают почву.

Сухие дрожжи растворяют в 10 л теплой воды и настаивают от трех часов, а затем разводят водой 1:5 и используют для полива томатов.

Дрожжевой настой станет еще более эффективным, если добавить в него сорняки. Лучший эффект дает крапива.

В любом случае сорняки для этой цели необходимо собрать до того, как в них созреют семена, а затем тщательно измельчить.