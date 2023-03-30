Wells Fargo выплатит 97 миллионов долларов за нарушения в соблюдении санкций

Федеральная резервная система и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявили, что недостаточный надзор со стороны банка позволил ему нарушить санкции США, предоставив платформу торгового финансирования иностранному банку, который использовал ее для обработки запрещенных операций на сумму 532 миллиона долларов.



ФРС оштрафовала Wells Fargo на $67,8 млн, а OFAC оштрафовало банк на $30 млн за ненадлежащий надзор за рисками, связанными с соответствием требованиям, в период с 2010 по 2015 год.



"Wells Fargo рад разрешить этот унаследованный вопрос, связанный с поведением, которое закончилось в 2015 году, о котором мы добровольно сообщили и полностью сотрудничали с OFAC и Федеральной резервной системой для его решения", - говорится в заявлении представителя Wells Fargo.



В релизе OFAC говорится, что Wells Fargo и его предшественник, Wachovia Bank, начиная с 2008 года, предоставили европейскому банку программное обеспечение, которое позволило компании обработать 124 транзакции с участием лиц или юрисдикций, находящихся под санкциями.



В декабре Бюро финансовой защиты потребителей США наложило на Wells Fargo крупнейший в истории компании гражданский штраф в рамках соглашения на сумму 3,7 миллиарда долларов США об урегулировании обвинений в широко распространенном неправильном управлении автокредитами, ипотечными кредитами и банковскими счетами.