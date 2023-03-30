Галифианакис умер в понедельник в возрасте 94 лет, согласно некрологу, предоставленному похоронной службой Hall-Wynne Funeral Service в Дареме. Галифианакис, который несколько лет страдал болезнью Паркинсона, умер в доме престарелых в Роли, сообщил представитель семьи Джек Пинникс газете News & Observer of Raleigh.



Уроженец Дарема, сын греческих иммигрантов и выпускник Университета Дьюка, Галифианакис был адвокатом и бывшим морским пехотинцем, впервые избранным в Генеральную Ассамблею в 1960 году. Он был избран в Конгресс в 1966 году и стал восходящей звездой в партии, отработав три срока.



В 1972 году Галифианакис победил сенатора США Б. Эверетта Джордана на демократических выборах, но в ноябре проиграл республиканцу Хелмсу, тогда телекомментатору из Роли. Этот год стал переломным для республиканцев в Северной Каролине, так как кандидаты от Республиканской партии одержали убедительную победу над президентом Ричардом Никсоном. Хелмс проработал в Сенате 30 лет.



Кампания Хелмса использовала рекламный блиц, чтобы попытаться связать Галифианакиса с кандидатом в президенты от демократов Джорджем Макговерном.