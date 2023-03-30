Девин Уидон был смертельно ранен в грудь после того, как четверо неизвестных темнокожих мужчин подошли к нему в ходе явной попытки ограбления, когда подросток направлялся в среднюю школу Саймона Гратца, сообщило управление полиции Филадельфии.
В четверг следователи опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как четверо подозреваемых идут по тротуару, окружая размытого человека, а затем скрываются с места преступления.
По словам полиции, перед стрельбой между Уидоном и четырьмя мужчинами произошла ссора. Уидон, второкурсник, позже скончался от полученных травм.
Полиция Филадельфии опубликовала изображения 4 подозреваемых, разыскиваемых за смертельное убийство подростка
Полиция Филадельфии опубликовала изображения четырех подозреваемых, разыскиваемых в убийстве 15-летнего подростка, который шел в школу в понедельник утром.
Девин Уидон был смертельно ранен в грудь после того, как четверо неизвестных темнокожих мужчин подошли к нему в ходе явной попытки ограбления, когда подросток направлялся в среднюю школу Саймона Гратца, сообщило управление полиции Филадельфии.
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23:31
Иван Ободов
Пять человек погибли в результате давки на пунктах раздачи муки в Пакистане
За последние недели в Пакистане по меньшей мере пять человек погибли и еще больше получили ранения в результате давки в пунктах раздачи бесплатной муки в рамках поддерживаемой правительством схемы помощи семьям.
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