Полиция Филадельфии опубликовала изображения 4 подозреваемых, разыскиваемых за смертельное убийство подростка

Девин Уидон был смертельно ранен в грудь после того, как четверо неизвестных темнокожих мужчин подошли к нему в ходе явной попытки ограбления, когда подросток направлялся в среднюю школу Саймона Гратца, сообщило управление полиции Филадельфии.



В четверг следователи опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как четверо подозреваемых идут по тротуару, окружая размытого человека, а затем скрываются с места преступления.



По словам полиции, перед стрельбой между Уидоном и четырьмя мужчинами произошла ссора. Уидон, второкурсник, позже скончался от полученных травм.