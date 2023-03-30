Население Шанхая сократится в 2022 году из-за карантина COVID

Данные, опубликованные статистическим бюро Шанхая во вторник, показали, что в прошлом году в густонаселенном центре проживало 24,76 миллиона человек по сравнению с 24,89 миллиона человек в 2021 году.



Данные Шанхая появились после того, как Пекин также зафиксировал первое снижение численности населения с 2003 года.



Оба города находятся в русле национальных тенденций. В прошлом году численность населения Китая сократилась впервые за шесть десятилетий, что было вызвано ростом стоимости жизни, особенно в крупных, разросшихся городских центрах, слабым экономическим ростом и изменением отношения к воспитанию детей.



Около 60% жителей Шанхая заявили, что хотят иметь только одного ребенка или вообще никого, согласно официальному опросу бюро. Более 28% опрошенных жителей Шанхая заявили, что не планируют заводить еще одного ребенка из-за высоких расходов на уход за детьми.



Уровень рождаемости в Шанхае снизился до 4,4 на 1000 человек с 4,7 годом ранее, а уровень смертности вырос до 6,0 на 1000 человек с 5,6 из-за быстрого старения населения.



В прошлом году в Китае был зарегистрирован самый низкий в истории уровень рождаемости - 6,77 на 1 000 человек.