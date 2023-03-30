Данные, опубликованные статистическим бюро Шанхая во вторник, показали, что в прошлом году в густонаселенном центре проживало 24,76 миллиона человек по сравнению с 24,89 миллиона человек в 2021 году.
Данные Шанхая появились после того, как Пекин также зафиксировал первое снижение численности населения с 2003 года.
Оба города находятся в русле национальных тенденций. В прошлом году численность населения Китая сократилась впервые за шесть десятилетий, что было вызвано ростом стоимости жизни, особенно в крупных, разросшихся городских центрах, слабым экономическим ростом и изменением отношения к воспитанию детей.
Около 60% жителей Шанхая заявили, что хотят иметь только одного ребенка или вообще никого, согласно официальному опросу бюро. Более 28% опрошенных жителей Шанхая заявили, что не планируют заводить еще одного ребенка из-за высоких расходов на уход за детьми.
Уровень рождаемости в Шанхае снизился до 4,4 на 1000 человек с 4,7 годом ранее, а уровень смертности вырос до 6,0 на 1000 человек с 5,6 из-за быстрого старения населения.
В прошлом году в Китае был зарегистрирован самый низкий в истории уровень рождаемости - 6,77 на 1 000 человек.
Население Шанхая сократится в 2022 году из-за карантина COVID
Согласно официальным данным, в 2022 году численность населения коммерческой столицы Китая Шанхая сократилась впервые за пять лет, после того как власти ввели драконовские меры по блокировке улиц COVID-19 и более 250 000 трудовых мигрантов покинули город.
Данные, опубликованные статистическим бюро Шанхая во вторник, показали, что в прошлом году в густонаселенном центре проживало 24,76 миллиона человек по сравнению с 24,89 миллиона человек в 2021 году.
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23:31
Иван Ободов
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