Семья Харли Маккорта в последний раз видела 27-летнего Харли 2 октября 2021 года - в тот же день, когда они заявили о его пропаже в офис шерифа округа Пуласки в Арканзасе после того, как поняли, что он ушел из дома без мобильного телефона и бумажника.
"Вчера я смог обнять своего сына. То, о чем я усердно молилась с 2021 октября", - написала мать Маккорта, Ким Маккорт, в заявлении от 12 марта, опубликованном на странице Facebook, посвященной поискам ее сына. "Харли вернулся в свою семью, и мое сердце снова переполнено. Спасибо всем за молитвы и поддержку".
Офис шерифа округа Пуласки сообщил, что Маккорт был найден в Галвестоне, штат Техас, 11 марта.
Пропавший житель Арканзаса найден живым на техасском пляже спустя 1,5 года после исчезновения
Мужчина из Арканзаса, пропавший без вести в октябре 2021 года, был найден живым в начале этого месяца на пляже в Техасе.
Семья Харли Маккорта в последний раз видела 27-летнего Харли 2 октября 2021 года - в тот же день, когда они заявили о его пропаже в офис шерифа округа Пуласки в Арканзасе после того, как поняли, что он ушел из дома без мобильного телефона и бумажника.
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23:31
Иван Ободов
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