Пропавший житель Арканзаса найден живым на техасском пляже спустя 1,5 года после исчезновения

Семья Харли Маккорта в последний раз видела 27-летнего Харли 2 октября 2021 года - в тот же день, когда они заявили о его пропаже в офис шерифа округа Пуласки в Арканзасе после того, как поняли, что он ушел из дома без мобильного телефона и бумажника.



"Вчера я смог обнять своего сына. То, о чем я усердно молилась с 2021 октября", - написала мать Маккорта, Ким Маккорт, в заявлении от 12 марта, опубликованном на странице Facebook, посвященной поискам ее сына. "Харли вернулся в свою семью, и мое сердце снова переполнено. Спасибо всем за молитвы и поддержку".



Офис шерифа округа Пуласки сообщил, что Маккорт был найден в Галвестоне, штат Техас, 11 марта.