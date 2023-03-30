Отмена некоторых пунктов ранее принятого закона о размежевании позволит еврейским поселенцам вернуться в четыре поселения на Западном берегу, которые им было приказано покинуть в 2005 году, при условии одобрения израильской армией.
Юлий Эдельштейн, глава комитета израильского парламента по иностранным делам и обороне, назвал этот шаг "первым значительным шагом к реальному исправлению ситуации и созданию Израиля на принадлежащих ему территориях".
После войны 1967 года Израиль создал около 140 поселений на землях, которые палестинцы считают ядром будущего государства. Помимо разрешенных поселений, группы поселенцев построили десятки аванпостов без разрешения правительства.
Большинство мировых держав считают поселения, построенные на территории, захваченной Израилем в ходе войны 1967 года, незаконными по международному праву, а их расширение - препятствием на пути к миру, поскольку они разрушают землю, на которую палестинцы претендуют как на будущее государство.
Израильское правительство отменяет запрет на возвращение в поселения на Западном берегу
Израильский парламент во вторник открыл путь для возвращения еврейских поселенцев в четыре поселения на оккупированной Израилем территории Западного берега, внеся поправки в закон 2005 года, предписывающий их эвакуацию.
Отмена некоторых пунктов ранее принятого закона о размежевании позволит еврейским поселенцам вернуться в четыре поселения на Западном берегу, которые им было приказано покинуть в 2005 году, при условии одобрения израильской армией.
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23:31
Иван Ободов
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