Изменение определения "недееспособности" национальных лидеров является одной из законодательных мер религиозно-националистической коалиции, которая ввергла Израиль в кризис, причем оппозиция утверждает, что независимость судебной власти находится под угрозой.
Коалиция утверждает, что реформа призвана противостоять тому, что она считает чрезмерным влиянием Верховного суда, и восстановить баланс между ветвями власти.
Кнессет 61 голосом против 47 принял законопроект, согласно которому премьер-министры могут быть признаны недееспособными и вынуждены уйти в отставку, если они сами или три четверти членов кабинета министров заявят об этом по физическим или психологическим причинам.
Эти положения развивают квазиконституционный "основной закон", который предоставляет правительству руководство в случае недееспособности премьер-министра, но ранее в нем не было подробностей об обстоятельствах, которые могут привести к таким ситуациям.
Израиль ратифицировал закон, ограничивающий условия для импичмента Нетаньяху
Израиль в четверг ратифицировал закон, при которых премьер-министр может быть отстранен от должности, несмотря на опасения, что он может быть направлен на защиту действующего Биньямина Нетаньяху от любых последствий судебных процессов.
Изменение определения "недееспособности" национальных лидеров является одной из законодательных мер религиозно-националистической коалиции, которая ввергла Израиль в кризис, причем оппозиция утверждает, что независимость судебной власти находится под угрозой.
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23:31
Иван Ободов
Пять человек погибли в результате давки на пунктах раздачи муки в Пакистане
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