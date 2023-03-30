Израиль ратифицировал закон, ограничивающий условия для импичмента Нетаньяху

Изменение определения "недееспособности" национальных лидеров является одной из законодательных мер религиозно-националистической коалиции, которая ввергла Израиль в кризис, причем оппозиция утверждает, что независимость судебной власти находится под угрозой.



Коалиция утверждает, что реформа призвана противостоять тому, что она считает чрезмерным влиянием Верховного суда, и восстановить баланс между ветвями власти.



Кнессет 61 голосом против 47 принял законопроект, согласно которому премьер-министры могут быть признаны недееспособными и вынуждены уйти в отставку, если они сами или три четверти членов кабинета министров заявят об этом по физическим или психологическим причинам.



Эти положения развивают квазиконституционный "основной закон", который предоставляет правительству руководство в случае недееспособности премьер-министра, но ранее в нем не было подробностей об обстоятельствах, которые могут привести к таким ситуациям.