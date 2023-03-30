1200 девочек были отравлены в Иране, они не получили никакой государственной защиты

В расследовании, опубликованном в четверг, 16 марта, выражено "огромное возмущение по поводу этого безобразия". Эксперты отметили, что иранские власти также не предприняли шагов для расследования этих нападений или предотвращения дальнейших нападений.



По имеющимся данным, первое отравление произошло 30 ноября 2022 года в городе Кум. С тех пор химические атаки произошли в 91 школе для девочек, расположенных в 20 провинциях Ирана.

"Мы глубоко обеспокоены физическим и психическим благополучием этих учениц и их родителей", - говорится в совместном заявлении экспертов.

Недавно власти страны объявили о нескольких арестах в связи с нападениями. Однако специальные докладчики были обеспокоены тем, что в течение нескольких месяцев они неоднократно отрицали факт отравления, не расследуя произошедшее, несмотря на то, что сотни девочек пришлось госпитализировать.