Макрон в Китае будет работать с Си «в направлении возвращения к миру»

22:39 2023-03-30

Президент Франции Эммануэль Макрон воспользуется своим «государственным визитом» в Китай с 5 по 8 апреля, чтобы поработать со своим китайским коллегой Си Цзиньпином «в направлении восстановления мира» на Украине, сообщил, Елисейский дворец.

Поездка главы государства приведет его в Пекин, а также в Кантон, объявила французская председательствующая страна, заверив, что Эммануэль Макрон «привержен поддержанию постоянного и требовательного диалога с Китаем».

Об этой поездке впервые было объявлено в конце февраля президентом Макроном, но даты и города еще не были названы.

Президенты Франции и Китая проведут углубленные обсуждения ситуации на Украине.

Стороны намерены работать над возвращением ситуации к миру в соответствии с международным правом, суверенитетом и территориальной целостностью Украины.