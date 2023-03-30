Макрон в Китае будет работать с Си «в направлении возвращения к миру»

Поездка главы государства приведет его в Пекин, а также в Кантон, объявила французская председательствующая страна, заверив, что Эммануэль Макрон «привержен поддержанию постоянного и требовательного диалога с Китаем».

Об этой поездке впервые было объявлено в конце февраля президентом Макроном, но даты и города еще не были названы.

Президенты Франции и Китая проведут углубленные обсуждения ситуации на Украине.

Стороны намерены работать над возвращением ситуации к миру в соответствии с международным правом, суверенитетом и территориальной целостностью Украины.