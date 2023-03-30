Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с января по 15 марта "531 человек был убит, 300 ранены и 277 похищены в результате инцидентов, связанных с бандами, которые происходили в основном в столице Порт-о-Пренс".
Только за первые две недели марта в результате столкновений между бандами погибли по меньшей мере 208 человек, 164 были ранены и 101 похищены. Управление ООН по правам человека глубоко обеспокоено насилием на Гаити, где "столкновения между бандами становятся все более жестокими и частыми", - сказал Уртадо.
"Мы призываем международное сообщество срочно рассмотреть вопрос о развертывании специализированных сил поддержки с всеобъемлющим и точным планом действий", - сказал Уртадо.
Гаити: более 500 человек погибли в 2023 году из-за бандитского насилия
Около 530 человек были убиты в течение 2023 года, многие из них снайперами, и почти 280 похищены безнаказанными бандами на Гаити, заявила Организация Объединенных Наций (ООН) во вторник 21 марта, призвав к развертыванию специализированных сил поддержки.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с января по 15 марта "531 человек был убит, 300 ранены и 277 похищены в результате инцидентов, связанных с бандами, которые происходили в основном в столице Порт-о-Пренс".
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23:31
Иван Ободов
Пять человек погибли в результате давки на пунктах раздачи муки в Пакистане
За последние недели в Пакистане по меньшей мере пять человек погибли и еще больше получили ранения в результате давки в пунктах раздачи бесплатной муки в рамках поддерживаемой правительством схемы помощи семьям.
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