Между тем, по меньшей мере 2190 человек были ранены резиновыми пулями и другими видами снарядов кинетического воздействия, согласно новому исследованию, опубликованному в четверг 23 марта организацией "Врачи за права человека" (PHR) и Международной сетью организаций гражданских свобод (INC).
Исследование "Смертельное в маскировке" является наиболее полным на сегодняшний день исследованием оружия для борьбы с толпой. В исследовании представлены доказательства вреда, наносимого этим оружием здоровью и правам на собрания, ассоциации и свободу слова.
В свою очередь, в отчете подробно описывается профиль оружия, механизм действия, последствия для здоровья и то, что изменилось с 2016 года для наиболее часто используемого на рынке оружия для подавления толпы.
Почти 120 000 человек пострадали от слезоточивого газа во время протестов по всему миру
Более 119 000 человек получили ранения от слезоточивого газа и других химических раздражающих веществ во время протестов по всему миру с 2015 по 2022 год.
Между тем, по меньшей мере 2190 человек были ранены резиновыми пулями и другими видами снарядов кинетического воздействия, согласно новому исследованию, опубликованному в четверг 23 марта организацией "Врачи за права человека" (PHR) и Международной сетью организаций гражданских свобод (INC).
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23:31
Иван Ободов
Пять человек погибли в результате давки на пунктах раздачи муки в Пакистане
За последние недели в Пакистане по меньшей мере пять человек погибли и еще больше получили ранения в результате давки в пунктах раздачи бесплатной муки в рамках поддерживаемой правительством схемы помощи семьям.
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