Почти 120 000 человек пострадали от слезоточивого газа во время протестов по всему миру

Между тем, по меньшей мере 2190 человек были ранены резиновыми пулями и другими видами снарядов кинетического воздействия, согласно новому исследованию, опубликованному в четверг 23 марта организацией "Врачи за права человека" (PHR) и Международной сетью организаций гражданских свобод (INC).



Исследование "Смертельное в маскировке" является наиболее полным на сегодняшний день исследованием оружия для борьбы с толпой. В исследовании представлены доказательства вреда, наносимого этим оружием здоровью и правам на собрания, ассоциации и свободу слова.



В свою очередь, в отчете подробно описывается профиль оружия, механизм действия, последствия для здоровья и то, что изменилось с 2016 года для наиболее часто используемого на рынке оружия для подавления толпы.