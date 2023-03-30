Арендная плата в Португалии достигла рекордного уровня на фоне кризиса стоимости жизни

Рост цен на жилье и арендной платы, особенно в окрестностях столицы Лиссабона, в сочетании с безудержной инфляцией, высокими процентными ставками и низкой заработной платой вызвал несколько акций протеста в Португалии в последние недели на фоне растущих в Европе разногласий по поводу стоимости жизни.



Данные показали, что запрашиваемая цена новых договоров аренды на дома и квартиры подскочила на 10,6% по сравнению с прошлым годом и составила 6,91 евро ($7,49) за квадратный метр, что совпадает со скачком цен на жилье на 11,3%, о котором сообщалось на прошлой неделе, - это самый большой годовой рост за всю историю, несмотря на замедление экономического роста и повышение ипотечных ставок.



Хотя данные свидетельствуют о том, что аппетит на недвижимость в Португалии по-прежнему высок, Национальное статистическое управление сообщило в среду, что количество новых договоров аренды снизилось на 3,3%.



На 1 апреля в Лиссабоне и других городах запланирована акция протеста с требованием строительства доступного жилья.



В районе большого Лиссабона арендная плата достигла 10,38 евро/м2, а в солнечном регионе Алгарве, популярном среди британских отдыхающих, - 8 евро/м2, сообщило статистическое управление.