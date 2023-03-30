CEO американской фирмы Binance нанял адвоката для расследования в США

Кэтрин Коли, которая запустила Binance.US в 2019 году и внезапно покинула ее два года спустя, консультирует Джеймс Макдональд, ныне партнер нью-йоркской юридической фирмы Sullivan & Cromwell, сказал собеседник агентства. Неясно, когда Макдональд начал представлять Коли в расследовании в США, хотя он выступал в качестве ее адвоката в отдельном гражданском процессе против Binance.US в январе 2022 года, как показывают судебные документы.

О том, что он представлял интересы Коли, ранее не сообщалось.



В понедельник CFTC обвинила компанию Binance и ее генерального директора и основателя Чангпенга Чжао в умышленном уклонении от исполнения законов США за функционирование "нелегальной" биржи и "фиктивной" программы соблюдения законодательства. В гражданском иске CFTC не упоминается имя Коули.

Министерство юстиции также расследует деятельность Binance в связи с отмыванием денег и нарушением санкций.

Reuters не удалось выяснить статус Коули в правительственных расследованиях и то, сотрудничала ли она с ними.

Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам запросили у Binance и Binance.US записи и сообщения, касающиеся Коли, сообщало ранее агентство Рейтер со ссылкой на письменные запросы правительств.