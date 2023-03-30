Избирателям Мэриленда предстоит принять конституционную поправку об абортах

Палата проголосовала 98-38 за законопроект, который уже прошел в Сенат штата с перевесом в три пятых голосов, необходимых для вынесения вопроса на рассмотрение избирателей в 2024 году. Для одобрения законопроекта избирателям потребуется простое большинство голосов.



В июне Верховный суд США отменил решение по делу Ро против Уэйда 1973 года, передав контроль над абортами штатам. С тех пор штаты работают над тем, чтобы либо ограничить, либо расширить доступ к абортам.



С ноября три штата подтвердили защиту абортов в своих конституциях, включая Калифорнию, Вермонт и Мичиган. Избиратели штата Кентукки отклонили избирательную меру, направленную на отказ от конституционной защиты абортов.



Избиратели Миссури могут принять решение о восстановлении прав на аборты, если конституционные поправки попадут в бюллетень для голосования в 2024 году. Эти предложения внесут изменения в конституцию штата, чтобы защитить права на аборт и беременных пациенток, а также доступ к контролю рождаемости. В настоящее время большинство абортов в штате запрещены. Есть исключения для экстренных медицинских случаев, но не для случаев изнасилования или инцеста.