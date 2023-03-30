В Чили выявлен первый случай птичьего гриппа у человека



Правительство также расследует источник заражения, а также других людей, контактировавших с пациентом.



В Чили с конца прошлого года регистрируются случаи заболевания птичьим гриппом H5N1 среди диких животных.



Недавние случаи заболевания на промышленных фермах заставили правительство приостановить экспорт птицы. Случаи заболевания на промышленных предприятиях были также выявлены в Аргентине, но Бразилия, крупнейший в мире экспортер мяса птицы, остается свободной от этой инфекции.



Чилийские органы здравоохранения отметили, что вирус может передаваться от птиц или морских млекопитающих к человеку, однако случаев передачи вируса от человека к человеку не выявлено.



Ранее в этом году Эквадор подтвердил первый случай передачи бид-гриппа от человека 9-летней девочке. Представители глобального здравоохранения заявили, что риск передачи вируса от человека к человеку невелик, но производители вакцин готовят прививки от птичьего гриппа для людей "на всякий случай".