В четверг команда Space Exploration Technologies вела обратный отсчет до нуля, когда за 3 секунды до запланированного старта с космодрома Space Launch Complex-4 около Ломпока произошел отказ.
"Отбой. Отбой. Отмена", - объявил один из членов команды, прежде чем директор по запуску подтвердил внезапную отмену обратного отсчета.
Причина отмены не была сразу ясна.
"Аппарат и полезная нагрузка остаются здоровыми", - сказал комментатор запуска SpaceX. "Не забывайте, что цель обратного отсчета - помочь нам выявить потенциальные проблемы до полета. Существует тысяча способов ошибиться при запуске и только один способ сделать это правильно".
Ясное небо в четверг утром встретило зрителей, которые надеялись увидеть взлет ракеты с Ванденберга и возвращение первой ступени ракеты-носителя на посадочную площадку рядом с космодромом.
У SpaceX есть еще одна возможность для запуска в пятницу, вероятно, около 7:29 утра.
Запуск ракеты SpaceX из Ванденберга отменен за несколько секунд начала
Когда до конца обратного отсчета оставались считанные секунды, команда ракеты Falcon 9 объявила об отклонении, отложив по крайней мере на день отправку миссии по доставке военных спутников на орбиту с базы космических сил Ванденберг.
В четверг команда Space Exploration Technologies вела обратный отсчет до нуля, когда за 3 секунды до запланированного старта с космодрома Space Launch Complex-4 около Ломпока произошел отказ.
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23:31
Иван Ободов
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