Запуск ракеты SpaceX из Ванденберга отменен за несколько секунд начала

В четверг команда Space Exploration Technologies вела обратный отсчет до нуля, когда за 3 секунды до запланированного старта с космодрома Space Launch Complex-4 около Ломпока произошел отказ.



"Отбой. Отбой. Отмена", - объявил один из членов команды, прежде чем директор по запуску подтвердил внезапную отмену обратного отсчета.



Причина отмены не была сразу ясна.



"Аппарат и полезная нагрузка остаются здоровыми", - сказал комментатор запуска SpaceX. "Не забывайте, что цель обратного отсчета - помочь нам выявить потенциальные проблемы до полета. Существует тысяча способов ошибиться при запуске и только один способ сделать это правильно".



Ясное небо в четверг утром встретило зрителей, которые надеялись увидеть взлет ракеты с Ванденберга и возвращение первой ступени ракеты-носителя на посадочную площадку рядом с космодромом.



У SpaceX есть еще одна возможность для запуска в пятницу, вероятно, около 7:29 утра.