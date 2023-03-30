На прошлой неделе правительство Ливана объявило о плане строительства терминала в Бейрутском международном аэропорту имени Рафика Харири и заявило, что после завершения строительства через четыре года его будет эксплуатировать daa International, ведущая полугосударственная аэропортовая компания Ирландии.
Долгожданный проект должен был стать первым расширением единственного международного аэропорта Ливана с 1998 года, поскольку страна столкнулась с тяжелейшим экономическим и финансовым кризисом.
"Мы не будем продвигать этот проект и будем считать его несуществующим", - заявил журналистам в четверг министр транспорта Али Хамие. Он добавил, что решение исходит от влиятельной группировки Хезболла, которую он представляет в кабинете министров.
Это заявление было сделано через неделю после того, как проект был анонсирован и вызвал поток критики со стороны СМИ из-за присуждения контракта международной компании без проведения публичного тендера. Аэропорт работает на полную мощность, обслуживая до 8 миллионов пассажиров в год.
Ливан резко отказался от плана строительства «Терминала 2» аэропорта стоимостью $122 млн
Контракт на строительство нового терминала в главном аэропорту Ливана, испытывающего нехватку средств, был отменен после критики в связи с тем, что не были проведены публичные торги по проекту стоимостью 122 миллиона долларов.
На прошлой неделе правительство Ливана объявило о плане строительства терминала в Бейрутском международном аэропорту имени Рафика Харири и заявило, что после завершения строительства через четыре года его будет эксплуатировать daa International, ведущая полугосударственная аэропортовая компания Ирландии.
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23:31
Иван Ободов
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