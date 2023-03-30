Индия освобождает от налога на импорт дорогостоящие лекарства от редких заболеваний

В заявлении правительства говорится, что хотя некоторые лекарства, такие как препараты для лечения спинальной мышечной атрофии или мышечной дистрофии Дюшенна, уже освобождены от таможенной пошлины, оно получило много запросов на освобождение от налога на импорт других препаратов для лечения редких заболеваний.



Для ребенка весом 10 килограммов годовая стоимость лечения редких заболеваний может составлять от 1 миллиона рупий ($12 172) до 10 миллионов рупий в год, говорится в заявлении Министерства финансов.



"Это освобождение приведет к существенной экономии средств и принесет столь необходимое облегчение пациентам", - добавили в министерстве.



Некоторые из редких заболеваний, упомянутых в списке Национальной политики по редким заболеваниям на 2021 год, включают болезнь Вильсона, муковисцидоз и болезнь Помпе.