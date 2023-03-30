Сенегальская полиция применяет слезоточивый газ, Дакар готовится к новым протестам

Магазины и банки были закрыты рано утром в среду, поскольку западноафриканская страна готовилась к новым протестам из-за судебного дела, которое нагнетает напряженность и насилие в преддверии президентских выборов в следующем году.



В четверг лидер оппозиции Усмане Сонко должен явиться в суд на слушания по делу о клевете, возбужденному министром туризма, который утверждает, что Сонко бездоказательно обвинил его в растрате.



Сторонники Сонко несколько раз за последние недели выходили на улицы, чтобы осудить судебный процесс, который, по их мнению, является попыткой правительства президента Маки Салля ослабить своих оппонентов перед выборами. Правительство отрицает это.



Если его признают виновным, 48-летний Сонко, который занял третье место на президентских выборах 2019 года и заявил, что будет участвовать в выборах в феврале 2024 года, может быть исключен из списка избирателей и дисквалифицирован как кандидат.



Насилие вспыхнуло в день последнего судебного заседания Сонко 16 марта, когда полиция применила слезоточивый газ против сторонников, сопровождавших его кортеж к зданию суда. Демонстранты жгли шины и подожгли автобусы и супермаркет.