Девять человек погибли в результате крушения двух вертолетов армии США в Кентукки

Члены экипажа в очках ночного видения летели на двух вертолетах HH-60 Black Hawk, управляемых 101-й воздушно-десантной дивизией армии, когда в среду поздно вечером они упали в поле над округом Тригг в штате Кентукки.



Бригадный генерал армии Джон Лубас, заместитель командира дивизии по операциям, сказал, что пока мало что известно о причинах падения вертолетов, и признал, что не уверен, врезались ли они друг в друга.



Лубас сказал, что группа по расследованию авиационной безопасности из Форт-Рукера в Алабаме прибудет позднее в четверг, чтобы изучить данные бортовых компьютеров, которые, по его словам, похожи на черные ящики в коммерческих самолетах.



"На данный момент мы не знаем. Мы надеемся, что когда сюда прибудет команда из Форт-Ракер и они смогут извлечь некоторые данные из бортовых компьютеров, мы сможем лучше понять, что именно произошло", - сказал Лубас журналистам за пределами базы.



Лубас добавил, что на борту одного вертолета было пять солдат, а на борту другого - четыре, и они пользовались очками ночного видения.



HH-60 - это разновидность вертолета Black Hawk, предназначенная для поддержки различных военных операций, включая воздушные десанты и медицинскую эвакуацию, по данным армии.