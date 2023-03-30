В первых публичных комментариях Google Cloud по поводу Microsoft и ее европейских сделок ее вице-президент Амит Завери сообщил Reuters, что компания подняла этот вопрос в антимонопольных органах и призвала антимонопольные регуляторы Европейского союза присмотреться к нему повнимательнее.
В ответ Microsoft сослалась на сообщение в блоге в мае прошлого года, где ее президент Брэд Смит заявил, что компания "занимает здоровое второе место в сфере облачных услуг, имея чуть более 20% доли рынка в глобальных доходах от облачных услуг".
"Мы привержены Европейскому облачному сообществу и его успеху", - заявил представитель Microsoft агентству Reuters в четверг.
Между двумя американскими технологическими гигантами идет ожесточенное соперничество в быстрорастущем, многомиллиардном бизнесе облачных вычислений, где Google отстает от лидеров рынка Amazon и Microsoft.
Google утверждает, что облачные технологии Microsoft являются антиконкурентными
Google Cloud, принадлежащая компании Alphabet, обвинила Microsoft в антиконкурентной практике облачных вычислений и раскритиковала готовящиеся сделки с несколькими европейскими поставщиками облачных вычислений.
В первых публичных комментариях Google Cloud по поводу Microsoft и ее европейских сделок ее вице-президент Амит Завери сообщил Reuters, что компания подняла этот вопрос в антимонопольных органах и призвала антимонопольные регуляторы Европейского союза присмотреться к нему повнимательнее.
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23:31
Иван Ободов
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