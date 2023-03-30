Google утверждает, что облачные технологии Microsoft являются антиконкурентными

В первых публичных комментариях Google Cloud по поводу Microsoft и ее европейских сделок ее вице-президент Амит Завери сообщил Reuters, что компания подняла этот вопрос в антимонопольных органах и призвала антимонопольные регуляторы Европейского союза присмотреться к нему повнимательнее.



В ответ Microsoft сослалась на сообщение в блоге в мае прошлого года, где ее президент Брэд Смит заявил, что компания "занимает здоровое второе место в сфере облачных услуг, имея чуть более 20% доли рынка в глобальных доходах от облачных услуг".



"Мы привержены Европейскому облачному сообществу и его успеху", - заявил представитель Microsoft агентству Reuters в четверг.



Между двумя американскими технологическими гигантами идет ожесточенное соперничество в быстрорастущем, многомиллиардном бизнесе облачных вычислений, где Google отстает от лидеров рынка Amazon и Microsoft.