По словам Ислама, пожар охватил лагерь беженцев Кутупалонг во второй половине дня и уничтожил около 2 000 хижин, прежде чем его удалось взять под контроль.
Пострадавших пока нет, сказал он, добавив, что причина пожара пока не установлена, но ведется расследование.
Власти работают с международными и местными гуманитарными организациями, чтобы обеспечить продовольствием и временным жильем тех, кто потерял дома, добавил он.
"Мы позаботимся о том, чтобы никто не спал под открытым небом. Все получат временное убежище", - сказал Ислам. Общинные центры и мечети предоставляют жилье тем, кто пострадал от пожара.
Сгорело 90 объектов, включая больницы и учебные центры, сообщило в воскресенье в Твиттере бангладешское отделение агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН.
Пожар охватил лагерь беженцев рохинья в Бангладеш, оставив тысячи людей без крова
В воскресенье в лагере беженцев рохинья в южном районе Бангладеш Кокс-Базар произошел сильный пожар, оставивший без крова около 12 000 человек, сообщил CNN местный суперинтендант полиции Мохаммад Махфузул Ислам.
По словам Ислама, пожар охватил лагерь беженцев Кутупалонг во второй половине дня и уничтожил около 2 000 хижин, прежде чем его удалось взять под контроль.
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23:31
Иван Ободов
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