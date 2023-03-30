Пожар охватил лагерь беженцев рохинья в Бангладеш, оставив тысячи людей без крова

По словам Ислама, пожар охватил лагерь беженцев Кутупалонг во второй половине дня и уничтожил около 2 000 хижин, прежде чем его удалось взять под контроль.



Пострадавших пока нет, сказал он, добавив, что причина пожара пока не установлена, но ведется расследование.



Власти работают с международными и местными гуманитарными организациями, чтобы обеспечить продовольствием и временным жильем тех, кто потерял дома, добавил он.



"Мы позаботимся о том, чтобы никто не спал под открытым небом. Все получат временное убежище", - сказал Ислам. Общинные центры и мечети предоставляют жилье тем, кто пострадал от пожара.



Сгорело 90 объектов, включая больницы и учебные центры, сообщило в воскресенье в Твиттере бангладешское отделение агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН.