Пожар дополнил другой пожар, который все еще горит спустя восемь дней после начала в лесах региона Валенсия на востоке Испании, а также другой пожар, который опустошил 1100 гектаров земли в Галисии на северо-западе Испании.
Пламя полыхало рядом с дорогой, когда автомобили проезжали через Астурию, пышный регион с дождливым океаническим климатом, показали кадры местного телевидения.
Власти запретили доступ к лесным дорогам, а также контролируемые ожоги и использование техники и электроинструментов в лесах, которые могут спровоцировать новые пожары.
"Астурия не горит. Это они ее сжигают (sic). И ответственны за это те, кто поджигает наши леса. Они преступники, правонарушители и будут преследоваться по закону", - написал региональный президент Астурии Адриан Барбон в социальной сети Twitter.
Испанское правительство опасается увеличения числа пожаров в этом году после необычайно сухой зимы в некоторых частях Южной Европы на фоне повышения температуры, вызванного изменением климата.
Пожары опустошают север Испании, когда температура достигает рекордно высоких значений
В четверг в регионе Астурия на севере Испании вспыхнуло более 100 пожаров, большинство из которых - поджоги, сообщили власти, поскольку температура в стране достигла рекордно высоких для этого времени года значений.
Пожар дополнил другой пожар, который все еще горит спустя восемь дней после начала в лесах региона Валенсия на востоке Испании, а также другой пожар, который опустошил 1100 гектаров земли в Галисии на северо-западе Испании.
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23:31
Иван Ободов
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