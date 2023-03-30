Пожары опустошают север Испании, когда температура достигает рекордно высоких значений

Пожар дополнил другой пожар, который все еще горит спустя восемь дней после начала в лесах региона Валенсия на востоке Испании, а также другой пожар, который опустошил 1100 гектаров земли в Галисии на северо-западе Испании.



Пламя полыхало рядом с дорогой, когда автомобили проезжали через Астурию, пышный регион с дождливым океаническим климатом, показали кадры местного телевидения.



Власти запретили доступ к лесным дорогам, а также контролируемые ожоги и использование техники и электроинструментов в лесах, которые могут спровоцировать новые пожары.



"Астурия не горит. Это они ее сжигают (sic). И ответственны за это те, кто поджигает наши леса. Они преступники, правонарушители и будут преследоваться по закону", - написал региональный президент Астурии Адриан Барбон в социальной сети Twitter.



Испанское правительство опасается увеличения числа пожаров в этом году после необычайно сухой зимы в некоторых частях Южной Европы на фоне повышения температуры, вызванного изменением климата.