Китай приветствует предстоящий визит президента Гондураса, заявило министерство иностранных дел

23:06 2023-03-30

Китай приветствует предстоящий визит президента Гондураса Сиомары Кастро и выражает готовность укреплять доверие и сотрудничество в различных областях, заявило в четверг министерство иностранных дел Китая.

В среду министерство иностранных дел Гондураса сообщило в Твиттере, что Кастро "скоро" посетит Китай, не указав дату поездки.