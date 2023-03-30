Китай приветствует предстоящий визит президента Гондураса, заявило министерство иностранных дел

Пять человек погибли в результате давки на пунктах раздачи муки в Пакистане

За последние недели в Пакистане по меньшей мере пять человек погибли и еще больше получили ранения в результате давки в пунктах раздачи бесплатной муки в рамках поддерживаемой правительством схемы помощи семьям.