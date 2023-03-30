В среду министерство иностранных дел Гондураса сообщило в Твиттере, что Кастро "скоро" посетит Китай, не указав дату поездки.
Китай приветствует предстоящий визит президента Гондураса, заявило министерство иностранных дел
23:06 2023-03-30
Китай приветствует предстоящий визит президента Гондураса Сиомары Кастро и выражает готовность укреплять доверие и сотрудничество в различных областях, заявило в четверг министерство иностранных дел Китая.
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23:31
Иван Ободов
Пять человек погибли в результате давки на пунктах раздачи муки в Пакистане
За последние недели в Пакистане по меньшей мере пять человек погибли и еще больше получили ранения в результате давки в пунктах раздачи бесплатной муки в рамках поддерживаемой правительством схемы помощи семьям.
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