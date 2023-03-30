Состояние Папы Франциска прогрессивно улучшается после пребывания в больнице

Понтифик хорошо отдохнул в течение ночи, сказал Маттео Бруни, директор пресс-службы Святого Престола, в заявлении, опубликованном на итальянском языке.



"Клиническая картина постепенно улучшается, и запланированное лечение продолжается", - сказал Бруни, согласно переводу. "Сегодня утром, позавтракав, он прочитал несколько газет и вернулся к работе. Перед обедом он отправился в маленькую часовню частной квартиры, где собрался на молитву и принял Евхаристию."



В среду 86-летний Франциск был доставлен в университетскую больницу Джемелли в Риме. Официальные лица сказали, что ему придется остаться там на несколько дней, чтобы получить "соответствующее медицинское лечение".