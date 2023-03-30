19-летний подросток из штата Мэн признает себя виновным в заговоре с целью нападения на мечеть

Ксавьеру Пелки из Уотервилля грозит максимум 15 лет тюрьмы по соглашению о признании вины, в соответствии с которым второе обвинение будет снято, согласно судебным документам, поданным в среду. Слушание по изменению условий соглашения назначено на следующую неделю в окружном суде США.



Адвокат Пелки не сразу ответил на телефонное сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию в четверг.



Представители правоохранительных органов заявили, что Пелки общался с двумя несовершеннолетними - один в Канаде, другой в Иллинойсе - по поводу организации массового расстрела в шиитской мечети в районе Чикаго и, возможно, в других молельных домах.

Все трое предполагаемых заговорщиков верили в радикальную форму суннитского ислама, которая рассматривает шиитскую ветвь ислама как неверующих, сказали официальные лица.