Принц Гарри вернулся в суд на финал слушаний по делу о взломе телефонов

Герцог Сассекский поздно прибыл и рано уехал на заключительное четырехдневное слушание в Высоком суде по его иску о нарушении неприкосновенности частной жизни против компании, издающей "Дейли Мейл". Его неожиданное появление в течение трех дней судебных тяжб указывает на важность этого иска в более широкой борьбе принца против британской прессы.



Гарри, Джон, а также актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост входят в группу из семи человек, подавших в суд на Associated Newspapers Ltd. за то, что она якобы платила частным детективам за незаконное прослушивание домов и автомобилей и запись телефонных разговоров.



Издательство отрицает обвинения и утверждает, что иски, основанные на предполагаемых инцидентах 1993 года, должны быть отклонены, поскольку дела не были поданы в течение шестилетнего срока давности.



Адвокат Дэвид Шерборн, представляющий интересы Гарри и других известных истцов, утверждал, что срок подачи исков должен быть продлен, поскольку предполагаемая слежка была тайной, а издательство скрыло доказательства этого путем опровержения, "способного сбить истцов со следа".