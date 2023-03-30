Герцог Сассекский поздно прибыл и рано уехал на заключительное четырехдневное слушание в Высоком суде по его иску о нарушении неприкосновенности частной жизни против компании, издающей "Дейли Мейл". Его неожиданное появление в течение трех дней судебных тяжб указывает на важность этого иска в более широкой борьбе принца против британской прессы.
Гарри, Джон, а также актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост входят в группу из семи человек, подавших в суд на Associated Newspapers Ltd. за то, что она якобы платила частным детективам за незаконное прослушивание домов и автомобилей и запись телефонных разговоров.
Издательство отрицает обвинения и утверждает, что иски, основанные на предполагаемых инцидентах 1993 года, должны быть отклонены, поскольку дела не были поданы в течение шестилетнего срока давности.
Адвокат Дэвид Шерборн, представляющий интересы Гарри и других известных истцов, утверждал, что срок подачи исков должен быть продлен, поскольку предполагаемая слежка была тайной, а издательство скрыло доказательства этого путем опровержения, "способного сбить истцов со следа".
Принц Гарри вернулся в суд на финал слушаний по делу о взломе телефонов
В четверг лондонский судья заявил, что в самое ближайшее время вынесет решение о том, отклонить или ограничить иск о взломе телефонов, поданный принцем Гарри, Элтоном Джоном и другими известными личностями против издателя британского таблоида.
Герцог Сассекский поздно прибыл и рано уехал на заключительное четырехдневное слушание в Высоком суде по его иску о нарушении неприкосновенности частной жизни против компании, издающей "Дейли Мейл". Его неожиданное появление в течение трех дней судебных тяжб указывает на важность этого иска в более широкой борьбе принца против британской прессы.
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Иван Ободов
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