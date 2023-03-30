Наркоторговец признан виновным в убийстве 9-летней девочки в Великобритании

34-летний Томас Кэшман был признан присяжными Манчестерского коронного суда виновным в смертельном выстреле в Оливию Пратт-Корбел 22 августа 2022 года, когда ее мать пыталась помешать предполагаемой жертве ворваться в их дом. Приговор ему будет вынесен в понедельник.



Кэшман признал себя "высокопоставленным" торговцем каннабисом, но отрицает, что был стрелком. Мать Оливии, Шерил Корбел, и объект нападения, Джозеф Ни, также были ранены во время стрельбы.



"Томас Кэшман - безжалостный преступник, который безрассудно преследовал другого человека, не задумываясь о последствиях", - заявила прокурор Мария Корр после вынесения приговора. "Он отказался признать свою вину или раскаяние, отрицая свою причастность к преступлению и подвергая семью Оливии мучениям длительного судебного разбирательства".



Дело потрясло Ливерпуль, город с населением почти 500 000 человек на северо-западе Англии, на фоне опасений по поводу роста насилия, связанного с торговлей наркотиками. Полиция неоднократно призывала всех, кто располагает информацией о стрельбе, сообщать ее анонимно, поскольку власти пытались оградить свидетелей от возможного возмездия.