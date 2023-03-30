Пакистан усиливает меры безопасности, так как 11 человек погибли в результате давки во время Рамадана

На прошлой неделе Пакистан, испытывающий нехватку денежных средств, выступил с инициативой бесплатного распределения муки среди малообеспеченных семей, чтобы облегчить последствия рекордно высокой инфляции и стремительного роста бедности во время священного месяца.



Но по мере того, как толпы людей стекались в центры распределения по всей стране, многие в панике боялись, смогут ли они получить муку, что вызвало смертоносные давки. Восемь человек погибли на северо-западе Пакистана и трое в восточной провинции Пенджаб.



Во время Рамадана правоверные мусульмане воздерживаются от пищи и воды от рассвета до заката, а затем, с заходом солнца, нарушают дневной пост вечерней трапезой - ифтаром.