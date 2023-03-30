На прошлой неделе Пакистан, испытывающий нехватку денежных средств, выступил с инициативой бесплатного распределения муки среди малообеспеченных семей, чтобы облегчить последствия рекордно высокой инфляции и стремительного роста бедности во время священного месяца.
Но по мере того, как толпы людей стекались в центры распределения по всей стране, многие в панике боялись, смогут ли они получить муку, что вызвало смертоносные давки. Восемь человек погибли на северо-западе Пакистана и трое в восточной провинции Пенджаб.
Во время Рамадана правоверные мусульмане воздерживаются от пищи и воды от рассвета до заката, а затем, с заходом солнца, нарушают дневной пост вечерней трапезой - ифтаром.
Пакистан усиливает меры безопасности, так как 11 человек погибли в результате давки во время Рамадана
Пакистан в четверг усилил меры безопасности после того, как 11 человек были убиты в результате давки в центрах бесплатной раздачи пшеницы для бедных после начала священного для мусульман месяца Рамадан на прошлой неделе.
На прошлой неделе Пакистан, испытывающий нехватку денежных средств, выступил с инициативой бесплатного распределения муки среди малообеспеченных семей, чтобы облегчить последствия рекордно высокой инфляции и стремительного роста бедности во время священного месяца.
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23:31
Иван Ободов
Пять человек погибли в результате давки на пунктах раздачи муки в Пакистане
За последние недели в Пакистане по меньшей мере пять человек погибли и еще больше получили ранения в результате давки в пунктах раздачи бесплатной муки в рамках поддерживаемой правительством схемы помощи семьям.
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