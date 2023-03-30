Мужчина из Аризоны заявил, что Рианна заплатила 500 000 долларов за аренду его роскошного дома на неделю

В выходные дни Суперкубка средняя стоимость гостиничных номеров в районе Глендейл в Финиксе, где расположен стадион, составляла 600 долларов за ночь, сообщает Wall Street Journal.



И это только за гостиничный номер, а не за особняк Маласпинаса площадью 6 400 квадратных футов, с 5 спальнями и бассейном.



Тем не менее, Маласпинас не был заинтересован в аренде, сказав в интервью журналу: "Последнее, кем я являюсь, это бароном в сфере недвижимости".



Так было до тех пор, пока к нему не обратилась фирма по управлению недвижимостью с предложением, от которого он не смог отказаться - 500 000 долларов за сдачу дома в аренду всего на одну неделю, сообщает Journal.

"Моя гордость не так уж велика", - сказал Маласпинас изданию Journal. "Я не против переехать за 500 000 долларов в неделю". Маласпинас сказал, что этого единственного платежа было достаточно, чтобы погасить два года его ипотеки.

