Ford заключил сделку на $4,5 млрд для завода по производству материалов для батарей EV

Инвестиции являются первыми для Ford в стране Юго-Восточной Азии и подчеркивают растущий аппетит автопроизводителей к сырью, используемому в производстве батарей для электромобилей (EV), на которые приходится около 40% от цены автомобиля, стремящихся сократить расходы и сократить отставание от лидера рынка EV компании Tesla.



Volkswagen, крупнейший европейский автопроизводитель, в этом месяце заявил, что в течение пяти лет инвестирует 180 миллиардов евро (196 миллиардов долларов) в такие области, как производство батарей и поиск сырья.



Индонезия, обладающая крупнейшими в мире запасами никеля, пытается развивать перерабатывающую промышленность для этого металла, в конечном итоге нацеливаясь на производство аккумуляторов и электромобилей.



Предлагаемый завод кислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL) будет расположен в Помалаа на юго-востоке Сулавеси, где компания Vale эксплуатирует никелевый рудник.



Vale и Huayou начали строительство завода в ноябре, а начало коммерческой эксплуатации ожидается в 2026 году.



Фебриани Эдди, исполнительный директор Vale Indonesia, сказала, что сделка уникальна тем, что американский автопроизводитель вошел в добывающий никелевый бизнес.