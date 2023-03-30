Толпа была намного меньше, чем сотни тысяч людей, которые в последние месяцы вышли на улицы, чтобы провести демонстрации против этого плана.
Но толпа произвела тот же эффект. Протестующие сигналили своими автомобилями и поднимали сине-белые израильские флаги, затрудняя движение по шоссе Аялон, главной магистрали, проходящей с севера на юг через прибрежный город.
После особенно интенсивных протестов Нетаньяху на этой неделе заморозил план и начал переговоры со своими политическими оппонентами с целью найти компромиссный план. Но его оппоненты поклялись продолжать протесты.
План дает парламентской коалиции Нетаньяху контроль над судебными назначениями и право отменять решения Верховного суда, против которых она выступает.
Нетаньяху и его союзники говорят, что план необходим для того, чтобы обуздать систему неизбираемых судей-активистов, которые обладают слишком большой властью в решении политических вопросов.
Сторонники Нетаньяху перекрывают шоссе в поддержку судебного плана
Тысячи израильтян, придерживающихся правых взглядов, в четверг перекрыли главную автомагистраль в Тель-Авиве в ходе демонстрации в поддержку плана премьер-министра Биньямина Нетаньяху по реорганизации судебной системы страны.
Толпа была намного меньше, чем сотни тысяч людей, которые в последние месяцы вышли на улицы, чтобы провести демонстрации против этого плана.
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23:31
Иван Ободов
Пять человек погибли в результате давки на пунктах раздачи муки в Пакистане
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