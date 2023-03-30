Сторонники Нетаньяху перекрывают шоссе в поддержку судебного плана

Толпа была намного меньше, чем сотни тысяч людей, которые в последние месяцы вышли на улицы, чтобы провести демонстрации против этого плана.



Но толпа произвела тот же эффект. Протестующие сигналили своими автомобилями и поднимали сине-белые израильские флаги, затрудняя движение по шоссе Аялон, главной магистрали, проходящей с севера на юг через прибрежный город.



После особенно интенсивных протестов Нетаньяху на этой неделе заморозил план и начал переговоры со своими политическими оппонентами с целью найти компромиссный план. Но его оппоненты поклялись продолжать протесты.



План дает парламентской коалиции Нетаньяху контроль над судебными назначениями и право отменять решения Верховного суда, против которых она выступает.



Нетаньяху и его союзники говорят, что план необходим для того, чтобы обуздать систему неизбираемых судей-активистов, которые обладают слишком большой властью в решении политических вопросов.