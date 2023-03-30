Северокорейских подростков будут казнить за просмотр телепередач с Юга

В новом докладе о нарушениях прав человека со стороны Пхеньяна министерство объединения Сеула опирается на свидетельства более чем 500 северокорейских перебежчиков.



В нем содержится информация о шести подростках в возрасте 16 и 17 лет, которым грозила смертная казнь за просмотр запрещенных записей южнокорейских телепередач и курение опиума, а также о торговцах, застреленных за тайную продажу южнокорейских товаров, включая туфли на высоком каблуке и косметику.



В одном из показаний говорится, что беременная женщина была убита после того, как видео, на котором она танцует дома и указывает на фотографию Ким Ир Сена, правившего Севером с момента его основания в 1948 году до своей смерти в 1994 году, стало вирусным, сообщает газета Korea Herald.