Пять человек погибли в результате давки на пунктах раздачи муки в Пакистане

Тысячи людей собрались в центрах, созданных по всей стране в рамках усилий правительства по смягчению последствий инфляции, которая превышает 30%, что является 50-летним максимумом.



Цены на основные товары выросли еще больше: за последний год цены на муку выросли более чем на 45%.



Правительство Пакистана запустило программу распределения муки, чтобы охватить миллионы нуждающихся семей во время священного исламского месяца Рамадан, который начался на прошлой неделе.



Четыре человека, включая двух женщин, умерли в местах раздачи муки в восточном Пенджабе, сообщил агентству Рейтер министр информации провинции Амир Мир, добавив, что у двух погибших были серьезные проблемы со здоровьем.



"Главный министр Мохсин Накви распорядился провести расследование этих инцидентов", - сказал Мир.



Еще один человек погиб в давке в распределительном центре на прошлой неделе в северной провинции Хайбер-Пахтунхва, согласно данным, предоставленным провинциальным управлением продовольствия.