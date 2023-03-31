Папе Франциску вводят внутривенно сильнодействующие лекарстава

Недавно СМИ всего мира распространили информацию об ухудшении здоровья главы католической церкви. Находясь в больнице, Папа Франциск страдает от бронхита, из-за чего врачи вводят ему антибиотики внутривенно.

Папа остается в клике Гемелии в Риме, где он выздоравливает и проводит время, отдыхая, молясь и работая.

В коммюнике, опубликованном пресс-службой Святого Престола, была предоставлена ​​информация от специалистов, заботящихся о здоровье Папы.

В рамках плановой диспансеризации у Святейшего Отца был диагностирован инфекционный бронхит, потребовавший внутривенной антибактериальной терапии, что принесло ожидаемые результаты с явным улучшением самочувствия.

Также было отмечено, что, исходя из предполагаемого курса лечения, Папа Римский может покинуть больницу в ближайшие дни.