Лавров заявил, что Европа начинает осознавать собственные экономические потери от финансирования Украины

По его словам, "Европа начинает просыпаться» и отдельные страны Старого континента видят, что происходит с их экономикой, когда они вынуждены не только финансировать конфликт в Украине, но и оплачивать счета этой страны, потому что киевский режим не в состоянии заниматься своими фискальными делами и добиться чего-либо в этой области".

Лавров ответил также, что Европа теряет свое конкурентное преимущество как континент, вынужденный отказаться от дешевого российского газа, добавив, что это приближает весь регион к "острию деиндустриализации".

По словам главы российской дипломатии, "началась переоценка событий, особенно в сознании европейских политиков".

"Если есть политики, чье мышление пока пассивно в этом вопросе, я уверен, что народы Европы напомнят им и приложат все усилия, чтобы доза реальности проникла в их сознание", — сказал Лавров.

По оценкам Всемирного банка, стоимость реконструкции и послевоенного экономического обновления Украины превысит 410 миллиардов долларов США, что более чем в два раза превышает ее ВВП до начала конфликта.