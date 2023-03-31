Дезертир полка «Азов» рассказал что десять месяцев рыл окопы для российской армии
05:52 2023-03-31
Сбежавший из националистического полка "Азов" боец рассказал о российском плену.
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05:47
Николай Скира
Лавров заявил, что Европа начинает осознавать собственные экономические потери от финансирования Украины
Министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны начинают понимать, в какой степени их экономики теряют свои конкурентные преимущества в результате финансирования Украины.
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