Украина будет бойкотировать соревнования, в которых примут участие спортсмены из России и Беларуси

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что на заседании правительства по поручению министра молодежи и спорта Украины принято протокольное решение о том, что "мы будем принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года только там, где нет россиян и белорусов.

Поэтому участие, превышающее эти критерии, может быть основанием для лишения федерации национального статуса".

Это решение является ответом правительства Украины на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета относительно участия в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, согласно которым спортсмены, не поддерживающие конфликт, могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, без использования национальной символики.