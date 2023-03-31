CNN: Каждый второй истребитель F-35 не способен выполнять боевые задачи

Согласно информации, которую исполнительный директор программы F-35 генерал Майкл Шмидт предоставил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей США в феврале 2023 года, средний процент боеспособных истребителей F-35 в составе Армия США составляла 53,1.

По данным информационного агентства Bloomberg, это намного меньше предполагаемого минимума в 65 процентов.

При этом под возможностью выполнения боевых задач понимается способность выполнять часть задач, предусмотренных для этих самолетов, и сюда входят не только боевые полеты, но и учебно-испытательные полеты.

По словам генерала Михаэля Шмидта, процент машин, способных справиться со всеми этими задачами, еще ниже и составляет всего 30%.

Генерал отметил, что такая низкая степень боеготовности неприемлема, и поставил перед собой цель увеличить этот процент не менее чем на 10 процентных пунктов в течение следующих 12 месяцев.

В прошлом снижение процента готовности самолетов к полетам было в первую очередь результатом нехватки запасных частей или чрезмерного количества отказов двигателей, а также длительного времени устранения отказов двигателей их производителем Pratt&Whitney. Как сообщает Bloomberg, на этот раз причины снижения боевых возможностей не приводились.

Проблемы с запчастями также вызывают задержки в доставке новых самолетов. В прошлом году авиастроитель Lockheed Martin поставину только половину заказанных самолетов, а Pratt & Whitney задержала поставку всех заказанных двигателей.

В настоящее время в американских вооруженных силах имеется около 540 истребителей F-35. По данным Bloomberg, их эффективность снижается уже несколько лет. В 2020 году 69% самолетов были готовы выполнять те или иные миссии. В прошлом году процент истребителей, способных выполнять некоторые задачи, упал до 65%.